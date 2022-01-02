"Шарики на сосочках": заподозренная в алкоголизме мать Королевой завлекла народ

Стилист Эльвира Хайбуллова проанализировала странный внешний вид матери Наташи Королевой.



Мать Наташи Королевой любит привлекать к себе внимание и, как модно стало говорить, "хайповать". Женщина часто надевает яркие и несуразные наряды, а также благодаря дочери стала появляться на телевидении. Пенсионерку начали узнавать, а в социальных сетях за ней уже следит несколько десятков человек.

Совсем недавно родительница знаменитой певицы привела россиян в шок. Она выложила в своем аккаунте в "Инстаграме" новое видео, на котором с энтузиазмом рассказывает о том, как будет праздновать Новый год. Все бы ничего, если бы не наряд, который выбрала мать исполнительницы хитов.

Звезда надела полосатый красно-белый костюм, к которому прицепила новогодние шарики. Сбоку на штанах видны яркие блестки. На голове у знаменитости красуется елка, а на грудь и живот она прицепила мишуру. Некоторые пришли в восторг. Но несмотря на это, нашлись и хейтеры, которые лишь посмеялись над тем, что увидели.

"Очень пикантный образ, особенно нравятся новогодние шарики на сосочках – завлекалочка! По такому образу сразу видно – человек счастлив! Не это ли самое главное?" – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Эльвира Хайбуллова.

Напомним, что недавно психолог предположил, что мать Наташи Королевой страдает от алкоголизма. Но это всего лишь слухи. Никто из звездной семьи поводов и подтверждения не давал.