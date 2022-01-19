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Шоу-бизнес
"Начала буянить": Творящую беспредел Волочкову силой оторвали от бутылки

"Начала буянить": Творящую беспредел Волочкову силой оторвали от бутылки

Вскрылись обстоятельства скандала в самолете. Анастасия Волочкова шокировала очевидцев своим поведением.

Продолжение: Весь самолет без маски: Устроившая переполох Волочкова нашла виновного

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Резонансные разборки на авиасудне, которые устроила Анастасия Волочкова, широко обсуждает общественность. Ранее сообщалось, что звезда закатила истерику из-за нежелания надевать маску во время полета. В отношении балерины составили протокол, в котором указаны обстоятельства инцидента.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

В Сеть просочилась эксклюзивная информация о том, как Анастасия Волочкова вела себя в самолете, и что сделал экипаж для сглаживания конфликта. Согласно поступившим сведениям, Анастасия Волочкова была на взводе, поэтому ее силой оторвали от бутылки джина — спиртное забрали подальше от балерины в целях безопасности.

"Когда попросили надеть маску, начала буянить", — сообщил источник. Помимо этого, по данным инсайдера, Анастасия Волочкова унижала персонал авиакомпании, называя людей прислугой. Стюард сам не справлялся.

В результате к творящей беспредел артистке вышел капитан. Он провел со звездой разъяснительную беседу. Балерина не стала его оскорблять и выслушивала нотации сдержанно.

Напомним, после посадки самолета блондинку и ее возлюбленного Сергея забрали сотрудники полиции. Теперь Анастасия Волочкова вынуждена расхлебывать последствия громкого скандала. Помимо клейма на репутации, ей грозит арест и штраф.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2022, 16:32 Источник: Telegram/"Пятый канал | Новости" • Требует проверки
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Волочкова ужаснула дырявым купальником

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