"Может себе позволить": раздевшейся Ковальчук дали волю

Блогер Кисо Оля объяснила, почему Юлии Ковальчук позволено выкладывать откровенные фотографии.

Юлия Ковальчук часто делится неоднозначными фотографиями в своем аккаунте в "Инстаграме". Кадры певицы в коротких платьях или купальниках обычно набирают множество "лайков" и комментариев. Некоторые считают, что красотка перебарщивает, а кто-то остается в восторге от снимков, сделанных женой Алексея Чумакова.

На днях экс-солистка группы "Блестящие" выложила "селфи" в зеркале, где видно, что кроме белья на ней ничего нет. Блондинка этого и не скрывает. "Чтобы слиться со всеми в купальном экстазе", – написала исполнительница.

"Я не думаю, что Юлия выложила эту фотографию с целью увеличения охвата на публикацию, потому что давным давно в блогерской сфере, кто знает, уже не работают фотографии в белье. Это раньше можно было зацепить, люди бы обсуждали, охваты бы увеличились. Сейчас этим никого абсолютно не удивить, тем более фотография, я бы сказала, безобидная, даже в какой-то степени милая". – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Кисо Оля.

Блогер уверен, что нет ничего страшного в том, что супруга, родительница и уважаемая артистка иногда удивляет подписчиков такими фото. Главное, что ей самой нравится.

"Почему она не может этого сделать, несмотря на то, что она замужняя женщина и мама? А что такого? Мамы – не женщины? Почему нет? Что хочет, то и делает. Человек медийный может себе позволить абсолютно все", – дал волю блогер.