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Шоу-бизнес
"Наставила нож": Бритни Спирс осудили за атаку на сестру

"Наставила нож": Бритни Спирс осудили за атаку на сестру

Голливудская дива Бритни Спирс обвиняется в нападении на родного человека.
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В конце прошлого года Бритни Спирс обрела свободу после 13-летней опеки отца. Она смогла почувствовать простые человеческие радости вроде наличных денег и отсутствия тотального контроля. Тогда звезда заявила, что ее родители заслуживают нести тяжелое наказание, поскольку сделали нечто ужасное.

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Впрочем, из грозной обвинительницы певица быстро попала в положение жертвы. Ее сестра Джейми Линн выпустила скандальную книгу воспоминаний, где описала неадекватные поступки артистки, включая ее нападение с оружием.

По словам девушки, в юности возрасте Бритни Спирс заперлась с ней в комнате. Как сообщила Джейми Линн, после этого родственница "наставила на нее нож".

Народ осудил Бритни Спирс за атаку, которая может быть лишь выдумкой, ведь никаких доказательств нападения сейчас не имеется. Артистка нашла, что ответить в свое оправдание. В личном блоге с аудиторией более 55 миллионов человек звезда упрекнула сестру в наглой лжи.

Бритни Спирс предполагает, что сестра пошла на низость, чтобы продать свою книгу. Как заявила певица, пока в юности она работала и приносила в семью деньги, Джейми Линн сидела сложа руки, все доставалось ей без труда. The Mirror утверждает, что между родственницами началась война.

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Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com
Автор: 18 января 2022, 19:07 Источник: The Mirror ✓ Надежный источник
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