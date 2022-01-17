Самойлова рассказала о нападении аллигатора: До сих пор в шоке

Сейчас Джиган вместе со своей женой Оксаной Самойловой и детьми проводит время в Колумбии. Супруга рэпера публикует в "Инстаграм" множество фото и видео с отпуска, порой шокируя подписчиков. Например, бизнесвумен стала свидетелем нападения аллигатора.
Самойлова не только рассказала, но и показала, как рептилия едва не съела гида, который работает в заповеднике много лет. На опубликованном Оксаной видео можно увидеть, как аллигатор пытается пастью ухватить ногу мужчины. Еще некоторое время крокодил пристально смотрел на человека, но в конечном итоге решил просто уплыть.
"С природой шутки плохи. Мы до сих пор в шоке", – подписала видео Самойлова.
Жена Джигана уточнила, что изначально собирались посмотреть на небольших крокодилов, поэтому встреча с "убийцами-монстрами" стала для всей семьи полной неожиданностью. Также блогерша сообщила: с гидом все хорошо, у него лишь поцарапана нога.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Джиган из-за публикаций в Сети нарвался на серьезные проблемы. Общественный деятель Юрий Оболонский подал на рэпера иск в суд. Мужчина требует выплатить крупную сумму денег — один миллион рублей.