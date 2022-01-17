"С ужасом смотрела": Истерзанную раком Симонову раздавил родной брат

Народная артистка России Евгения Симонова уже много лет борется со смертельным недугом — раком легких. В прошлом году "принцесса" советского кинематографа сообщила, что онкология прочно вошла в ее жизнь. Ранее звезда лечилась в Германии, пытаясь избавиться от страшной опухоли, и все еще продолжает себя спасать.
В молодости Евгения Симонова внесла огромный вклад в развитие отечественного кино. До сих пор народ с удовольствием пересматривает старые фильмы с участием артистки. Россияне отмечают потрясающие актерские способности женщины, в то время как ее брат считает, что всему звезда научилась у него.
Широко известно, что близким родственником звезды является ведущий телепроекта "Умники и умницы" Юрий Вяземский. "Артистом родился я, а Женечка стала актрисой потому, что я был ее старшим братом", — без стеснения заявляет мужчина. По его словам, Евгения Симонова добилась всенародной славы не самостоятельно.
Мужчина поведал о временах, когда его родственница была еще ребенком. Порой люди задавали ей вопросы о том, кем она хочет стать в будущем. "Она с ужасом смотрела в мою сторону и лепетала: "Кем Юрочка скажет", — рассказал ведущий Вяземский.
Много лет экранный деятель считает, что его актерское мастерство нисколько не слабее. Сестра Юрию не перечит. Он просто раздавил Евгению Симонову как гениальный талант — убедил в том, что сам сделал из нее актрису.