"Все в порядке": Волочкова оценила эрекцию Джигурды

Гостьей популярного юмористического ютуб-шоу "Что было дальше?" на канале LABELCOM стала российская балерина Анастасия Волочкова.



Суть шоу состоит в том, что четыре комика пытаются придумать смешную концовку к историям гостей.



Анастасия Волочкова сразу заявила, что выступает категорически против пошлости и тупости в передачах, после чего ей продемонстрировали самый пышный в студии куст на всякий случай. Далее шутки только начали набирать обороты, состоялся разговор о Никите Джигурде и его эрекции.



– Вы, кстати, первая девочка у нас. А, вы не девочка же уже. Вы смотрели наши выпуски? – спросили ведущие.



– Я смотрела все выпуски, и с Лолитой Милявской, и с Никитой Джигурдой, – ответила Волочкова.

– Ну со всеми девочками короче, – продолжал подтрунивать ведущий.

– Ну здрасьте! Никита Джигурда как раз самый что ни на есть, у него как раз все по вертикали, – осадила его балерина.

– Вы и так знакомы, да? Все по вертикали, даже член?

– Да.

– Кроме члена, наверное, уже в 60-то лет.

– Нет нет, у него все в порядке, поверьте, – заключила Волочкова.

Во время беседы Анастасия Волочкова отчитала комиков за то, что никто из пятерых резидентов не подарил ей букет. После этого Илья Макаров выматерился и поставил перед ее носом дерево в цветочном горшке, которое стояло рядом в качестве декорации.