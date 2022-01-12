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Шоу-бизнес
Сбежавшего Тимати накрыло волной после гей-скандала

Сбежавшего Тимати накрыло волной после гей-скандала

Тимати отдыхает с сыном.
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Артист решил сбежать от московских морозов в жаркую Колумбию, забрав с собой сына Ратмира. Общий ребенок с Анастасией Решетовой встретил Новый год в Дубае с мамой, но вскоре уже летел на другое побережье частным самолетом в компании звездного отца. Бесконечные выяснения отношений Тимати и его женщин наводят поклонников на разные мысли. Недавно его мама Симона отвечала в своем блоге на вопросы, в том числе, говорила и о сыне.

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Подписчики задали неожиданный вопрос об ориентации знаменитого обольстителя, на что его родительница решила остроумно пошутить. На вопрос "гей ли ее сын" Симона ответила "конечно". Так неожиданно для себя и поклонников рэпер оказался в центре гей-скандала.

Однако юмор матери и беспокойство фанатов, похоже, мало заботят музыканта. Он продолжает публиковать видео и фото с отдыха. В новом ролике Тимати показал, как его накрывает волной на закате. "Терапия (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал артист красочный ролик.

Поклонники пришли в восторг от видео и закидали Тимати комплиментами. "Это очень красиво", "Невероятный закат", "Потрясающе", "Мощь и совершенство природы!", "Наверно это и есть настоящий кайф", – восхитились комментаторы.

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Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2022, 16:26 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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