"Альфа-самец": шокирующие подробности о попавшем в гей-скандал Тимати

Тимати заподозрили в гомосексуальности. Блогер Кристина Босс высказалась на этот счет.

Тимати часто обсуждают из-за большого количества девушек вокруг него. У знаменитости уже есть два ребенка от двух моделей. А помимо бывших у него есть еще и множество "настоящих". То и дело рэпера ловят в объятиях какой-нибудь красотки. Фотографии часто сливают в Сеть, но сам Тимур (настоящее имя Тимати) комментариев по этому поводу не дает.

Несмотря на то, что исполнитель любит проводить время с представительницами противоположенного пола, а также он принимал участие в шоу "Холостяк", некоторые верят в то, что артист – гей. Слухи подтвердила мать звезды. Хотя, судя по всему, фразу "Конечно, правда" она кинула в шутку.

"Я не верю в эти слухи, Тимати – отец двух детишек! В его поле зрения исключительно попадают девушки, он настоящий альфа-самец шоу-бизнеса. Я думаю, основная причина невезения в личной жизни – это желание иметь свободу личного пространства! Далеко не каждая могла это дать!" – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Кристина Босс.

Блогер шокировал тем, что, по его мнению, у брюнета есть неоспоримые основания менять девушек как перчатки. Оказалось, все дело в его профессии.

"Он творческий человек, ему это необходимо. Тимати – персона для обсуждений. Собаки лают, караван идет", – подытожил эксперт.