Вспотевший Харламов обратился к геям из промокшей постели

Начало 2022 года для российского комика и шоумена Гарика Харламова стало непростым. Он свалился с тяжелым недугом, из-за чего вынужден пропускать все важные встречи и мероприятия.
Лежа на постели, Гарик Харламов записал видеообращение к поклонникам и всем, перед кем он провинился, не явившись на встречу. Ролик с оправданиями артист опубликовал в своем "Инстаграм". Судя по голосу и внешнему виду звезды, ясно, что ему действительно нездоровится.
"Сразу извиняюсь перед @meladzevalerian! Перед всеми геями! Натуралами! Гей клубами и перед селя-ви! Песня не несет никакого смысла, кроме набора слов под известный мотив. Исполнено температурой 37,7!" – написал Харламов (Орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).
Поклонники заметили, что Харламов предстал на кадрах отекшим и сонным. Не удивительно, ведь у 40-летнего комика ангина и грипп.
Гарик Харламов отметил, что помимо плохого самочувствия неприятностей ему добавляет скука от такого пассивного образа жизни. Ведь на карантине ему совершенно нечего делать, а от просмотра телевизора он уже явно устал. Шоумен добавил, что в промежутках между просмотрами видео он "вырубается и потеет".