"****, как они надоели!": действиям втянутой в гей-скандал Кабаевой дали оценку

Россияне попросили Алину Кабаеву посодействовать тому, что творится на современном телевидении. Многим не нравятся шоу, которые показывают на некоторых телеканалах. "А может, Алина Кабаева разгонит этот голубятник", – возмущаются зрители.
Действительно, бывшая гимнастка и Олимпийская чемпионка мечтает внести коррективы. Пока спортсменка только высказалась против руководства "России-1" и обвинила в том, что маленькое количество эфирного времени уделяется спорту и его развитию.
"Мне нравится Алина Кабаева, признаюсь, и нравилась всегда. Но в любом случае, я думаю, что ее влияние все равно будет очень корректным. Она высказала пожелание, не более того. Я думаю, что вмешиваться в работу телевидения Алина не будет. Пожелание было высказано – больше спорта женского, художественной гимнастики. Это красиво. Раньше этого было много, действительно. Теперь этого нет даже на специализированных каналах спортивных, я этого не вижу. Ну что поделать", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Рустам Солнцев.
Шоумен посмеялся над цитатами из Сети, которые оставляют пользователи. Дело в том, что артист согласился с народом и полностью поддержал негодование россиян по поводу того, что им приходится смотреть на федеральных каналах.
"А по поводу разгона голубятника кто-то там пишет. Ой, это и без Алины, конечно, хотелось бы уже сделать. Сука, как же они надоели!" – не сдержался Солнцев.