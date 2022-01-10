"****, как они надоели!": действиям втянутой в гей-скандал Кабаевой дали оценку

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Алина Кабаева взялась за телевидение. Рустам Солнцев высказался на этот счет.
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Россияне попросили Алину Кабаеву посодействовать тому, что творится на современном телевидении. Многим не нравятся шоу, которые показывают на некоторых телеканалах. "А может, Алина Кабаева разгонит этот голубятник", – возмущаются зрители.

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Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

Действительно, бывшая гимнастка и Олимпийская чемпионка мечтает внести коррективы. Пока спортсменка только высказалась против руководства "России-1" и обвинила в том, что маленькое количество эфирного времени уделяется спорту и его развитию.

"Мне нравится Алина Кабаева, признаюсь, и нравилась всегда. Но в любом случае, я думаю, что ее влияние все равно будет очень корректным. Она высказала пожелание, не более того. Я думаю, что вмешиваться в работу телевидения Алина не будет. Пожелание было высказано – больше спорта женского, художественной гимнастики. Это красиво. Раньше этого было много, действительно. Теперь этого нет даже на специализированных каналах спортивных, я этого не вижу. Ну что поделать", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Рустам Солнцев.

Шоумен посмеялся над цитатами из Сети, которые оставляют пользователи. Дело в том, что артист согласился с народом и полностью поддержал негодование россиян по поводу того, что им приходится смотреть на федеральных каналах.

"А по поводу разгона голубятника кто-то там пишет. Ой, это и без Алины, конечно, хотелось бы уже сделать. Сука, как же они надоели!" – не сдержался Солнцев.

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Фото: Enrico Calderoni (BXL-0391) / AFLO / www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2022, 14:06 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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