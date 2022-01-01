Наталья Гордиенко поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Певица обратилась к нашим поклонникам сразу на нескольких языках.

Известная молдавская и российская певица Наталья Гордиенко записала для наших читателей поздравление с Новым годом – 2022. Некоторые слова женщина не только проговорила, но и пропела.

Свое обращение Гордиенко начала на иностранном языке. Наталья произнесла "Happy new year" ("С Новым годом – пер. с англ., прим. ред.), и лишь затем перешла на русскую речь.

"Здоровья, счастья, любви и процветания в новом году", – пожелала поклонникам 34-летняя артистка.

Но этим поздравление с Новым годом от Натальи Гордиенко не закончилось. Неожиданно исполнительница пропела знакомый всему миру отрывок классической новогодней песни "Jingle Bells" на английском языке.

Напомним, что в одном из интервью Наталья призналась, что у нее действительно роман с Филиппом Киркоровым. Женщина пояснила, что это лишь творческий роман, но длиться он будет вечно. Тем не менее, Гордиенко многозначительно отметила, что она, как и Филипп – одинока.

"Он – холостяк, я тоже не замужем. К тому же сейчас отменили штампы в паспортах", – шутливо подмечала молдавская певица.

