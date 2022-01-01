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Шоу-бизнес
Ангелина Вовк поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Ангелина Вовк поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Любимые голоса россиян решили вновь порадовать их в канун большого праздника.
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Знаменитая российская теле– и радиоведущая, бывшая диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк передала читателям "Дни.ру" поздравление с Новым годом – 2022. Народная артистка России появилась перед камерами в ярком и блестящем синем наряде.

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В своем обращении 79-летняя телезвезда, как и многие другие знаменитости, уделила особое внимание здоровью. Вероятно, это связано с весьма измотавшей всю планету пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

"Поздравляю вас с Новым годом! Пусть он для вас будет счастливым и успешным. И главное – чтобы вы никогда ничем не болели. Будьте здоровы!", – обратилась Ангелина Михайловна к жителям страны.

Ранее Ангелина Вовк вспомнила о скандале, который ей пришлось закатить буквально под окнами президента России Владимира Путина. Один из охранников Кремля отказался пропускать ведущую "Спокойной ночи, малыши!" несмотря на то, что у нее при себе имелся пропуск. При этом на все просьбы и разъяснения артистки он не реагировал. Хотя этот курьез произошел много лет назад, знаменитость до сих пор не может простить мужчину.

"До сих пор помню, какой он злой и противный", – отмечала Вовк.

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Ангелина Вовк. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 1 января 2022, 04:25 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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