Владимир Березин и Татьяна Веденеева поздравили читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Ведущие направили нам одно из самых доброжелательных поздравлений.

Известные советские и российские ведущие и актеры Владимир Березин и Татьяна Веденеева записали для читателей "Дни.ру" свое поздравление с Новым годом – 2022. Артисты произнесли самые теплые слова и поделились добрыми пожеланиями.

Татьяна Вениаминовна, по всей видимости, – затронула самую острую тему последних лет – пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, на что намекнула в своей речи. При этом артистка не забыла и о самом важном, пожелав россиянам счастья и крепкого здоровья.

"От всей души поздравляем вас с Новым годом! Конечно, желаем, чтобы он был лучше предыдущих двух...", – сказала Татьяна.

Владимир Березин, в свою очередь, пожелал коллективу и читателям "Дни.ру" каждый день испытывать счастье и долгих лет "и десятилетий" жизни. При этом журналист продемонстрировал весьма ловкую игру слов с названием издания. Также он поблагодарил всех участвующих в жизни сайта за дружбу, внимание, тактичность и заботу.

"Пусть никто и никогда, ни одного ДНЯ в вашей жизни не ругал вас, хвалил и был бы счастлив <...> С Новым годом", – пожелал Березин.

Ранее Татьяна Веденеева приоткрыла завесу тайны над своей семьей и рассказала, чем занимается ее сын Дмитрий. По словам ведущий, мужчина работает с компанией Google и занимается мобильными приложениями.