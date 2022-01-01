"Под кайфом": Почему пойманный в Казахстане Киркоров может себе такое позволить

Филипп Киркоров поделился неоднозначным видео. Блогер Марина Костина встала на сторону артиста.



Филипп Киркоров приехал в Казахстан, где его встретили очень тепло. Радостный артист записал "сторис" на которых он слушает свой же хит и подпевает. Правда, многие "поймали" музыканта на том, что он не попадает в ноты. Кому-то даже показалось, что он был не совсем в трезвом состоянии. Так это или нет – неизвестно. Возможно, поп-король просто был очень счастлив.

"Я вообще не понимаю, почему такое бурное обсуждение вокруг алкоголя артистов, как будто артисты – это не живые люди, которые вообще без проблем и без всякого осуждения не могут выпить, особенно, если вас торжественно встречают в Алма-Ате. Почему человек не может дать себе расслабиться и хорошо провести вечер. Потом с прекрасным настроением услышать мотивы своих же песен и подпеть их, даже если он не попадает в ноты", – возмутилась Марина Костина.

Блогер посоветовал прекратить делать из артистов идолов – всем нам периодически хочется снять напряжение, расслабиться и просто жить по кайфу! "Тем более кто-кто, а Киркоров может себе это позволить", – заявила звезда "Инстаграма".

"Человек, видно на видео, под кайфом. В хорошем смысле под кайфом – не под наркотическими веществами, а просто в хорошем настроении. Наслаждается, поет абсолютно расслабленно. Он в данный момент не на сцене, не выступает и ведет себя просто как обычный живой человек, а не артист на сцене. Ничего такого не вижу, очень приятное, трогательное видео. Киркоров – молодец, я всегда его уважала и буду уважать", – подытожила Костина.