"Комик для бабушек": сдавшему Петросяну сильно досталось

Евгений Петросян часто получает критику в свой адрес. Шоумен Денис Смирнов объяснил, в чем дело

Евгений Петросян когда-то был одним из самых любимых и популярных комиков. На его концерты всегда собирались аншлаги. Времена поменялись, и на смену ему пришли новые юмористы. Несмотря на это, он продолжает активно выступать и выходить на сцену.

Многие стали смеяться не над шутками артиста, а над тем, что он делает. Кому-то не нравится, что юмор у Петросяна остался на том же уровне, что и несколько десятилетий назад. Об этом говорят как поклонники, так и коллеги актера.

"Петросян – это комик для бабушек, им его шутки смешны, но не более. Молодежи нравится острый юмор типа Поперечного. Поменяться в юморе в свои 90 лет, конечно же, не получится. Да ему это не надо", – прошелся по знаменитости Денис Смирнов.





Шоумен вспомнил современных звезд, которые затмили Евгения Вагановича. Многие парни и девушки уже давно следят за их творчеством, а о концертах юмористов старшего поколения уже и не знают.

"Все к нему привыкли уже давно. Да и он уже не такой популярный, как раньше. Качественный юмор у Джорджа Карлина, Дилана Морана, Билла Берра, Луи Си Кея и так далее. Это топовые мировые комики, у них стоит поучиться любому нашему комику. В России можно выделить Гарика Харламова, Алексея Щербакова, Павла Волю", – подытожил ведущий.