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Шоу-бизнес
Алкоголизм? Маме Наташи Королевой вынесли суровый приговор

Алкоголизм? Маме Наташи Королевой вынесли суровый приговор

Мама Наташи Королевой любит удивлять публику. Психолог Павел Пономорев проанализировал ее поведение.
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Мама Наташи Королевой Людмила часто привлекает к себе внимание. Она обожает, когда на нее смотрят и обсуждают то, что она делает. У нее, как и у ее наследницы, получилось завоевать любовь публики. Несмотря на это, у звезды достаточно много ненавистников.

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На днях пенсионерка выложила в "Инстаграм" новое видео, в котором рассказала, как она будет праздновать Новый год. Знаменитость собирается встретиться с друзьями и отправиться в круиз. Также она выдала секрет о том, что они собираются в грелках пронести виски, так как алкоголь на борту запрещен.

"Эпатажное поведение мамы Наташи Королевой говорит о том, что у нее есть нереализованное стремление показать внутренние таланты, быть интересной, быть звездой, быть популярной. Это ее реванш за несостоявшуюся жизнь. Конечно, то, что она присутствовала на телевидении в каких-то ток-шоу, программах говорит о том, что она обладает какими-то талантами, которые отразились во многом в ее дочери, которая раскрыла эти таланты", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Павел Пономарев.

По словам психолога, женщина, возможно пытается каким-то образом "хайпануть", быть упомянутой в прессе. Ведь это благотворно влияет на популярность ее дочери.

"С другой стороны, это может говорить о патологии личности. В общем-то она разрушает определенные стереотипы в отношении ее возраста. Также может говорить о каком-то алкоголизме, который может иметь место. Почему так эпатировать именно на тему алкоголизма надо? Скорее это истерическая личность, которая хочет внимание", – вынес суровый приговор эксперт.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 января 2022, 12:34 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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