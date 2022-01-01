"Позорят ЛГБТ": целующимся Киркорову и Баскову пожелали найти по мужу

Рустам Солнцев прокомментировал шокирующее видео от Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

Продолжение: "Под кайфом": Почему пойманный в Казахстане Киркоров может себе такое позволить

Филипп Киркоров поделился новым видео с Николаем Басковым. На кадрах исполнитель хитов "Шарманка", "Обниму тебя" и "Дико тусим" уселся на колени к своему другу. Артист болгарского происхождения начал делать вид будто он убаюкивает коллегу. Он настолько сильно вытянул губы в трубочку, что в какой-то момент показалось, что он хочет поцеловать Баскова.

"Я даже это смотреть не буду. Они засирают информационное пространство своим плохим вкусом. Что Басков, что Киркоров", – не сдержал эмоций Рустам Солнцев.

В комментариях под постом творится что-то невероятное! Пока некоторые смеются от забавного ролика, цель которого – рассмешить поклонников, другие принялись оскорблять звезд российского шоу-бизнеса. "Два дебила – это сила", "Уже и не скрываете", "Какой дебилизм", "Шуты гороховые", – пишут хейтеры.

Рустам Солнцев примкнул к той группе людей, которая явно не совсем поняла, в чем же прикол. Он уверен, что такое лучше не видеть.

"Они позорят ЛГБТ, к которому принадлежат. Не вызывают у людей ничего, кроме омерзения. Поэтому смотреть не буду. Как у Пастернака – не читал, но порицаю. Так и здесь. Пусть в Новом году найдут себе по мужу! Я желаю этим двум ужасным людям", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" шоумен.

