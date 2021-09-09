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Шоу-бизнес
Дочь Орбакайте шокировала резкими изменениями

Дочь Орбакайте шокировала резкими изменениями

Кристина Орбакайте все чаще радует поклонников кадрами своей очаровательной наследницы Клавдии.
прочитано 630 раз

Единственной общей дочери Кристины Орбакайте и ее супруга Михаила Земцова уже девять лет. Девочка выросла стройной и утонченной красавицей, но в раннем детстве она выглядела совсем иначе. Очевидно, звездная мать Клавдии ностальгирует по тому времени, когда девочка была совсем малышкой и периодически пересматривает архивные кадры. Сегодня одним из таких видео Кристина Орбакайте даже поделилась в своем инстаграм-аккаунте.

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 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Певица опубликовала ролик с Клавой в возрасте двух лет. На видео милая пухленькая малышка, в которой невозможно узнать сегодняшнюю красавицу, сидит в кресле и изображает игру на музыкальных инструментах.

Фолловеры звезды пришли в восторг от ее наследницы и поразились тому, как резко девочка изменилась. На самом деле изменения, конечно же, происходили постепенно, по мере роста ребенка, однако на фоне предыдущего фото с дочерью в ленте Кристины они действительно кажутся стремительными.

Пользователи написали:

"Славненькая, пухленькая. Сейчас вытянулась, уже взрослая стала" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Пухляш", "Пышечка", "Пампушка такая сейчас худышка стройняшка )))", "Каким же карапузиком была", "Чудо как время летит!".

Напомним, девятилетняя Клавдия – младшая из троих наследников Кристины Орбакайте: у певицы есть еще два старших сына, а недавно ее заподозрили в еще одной беременности.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 сентября 2021, 18:25 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку

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