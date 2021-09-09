До скорой встречи: умершего от осложнений после ковида Краснова хоронили в открытом гробу

В 1987—1989 годах Борис Краснов стажировался в Московском театре им. Ленинского комсомола по направлению Министерства культуры Украины. А потом стал главным художником в театрально-концертном объединении "Ленком" под руководством Александра Абдулова.
В начале августа 2021 года директор театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил, что Борис Краснов очень тяжело перенес заболевание коронавирусом. Из-за осложнений после ковида художник даже был доставлен из Боткинской больницы в хоспис – шансов выжить не оставалось. Ведь у Краснова был инсульт и 85% головного мозга оказалось поражено. А из-за болезни у почетного члена Российской академии художеств полностью отказала правая сторона тела.
Но хоронили сценографа "Рождественских встреч" в открытом гробу. Даже без герметичного стекла. Вероятно, страшный вирус был уже не опасен. Поэтому люди смело руки на домовину в знак прощания и говорили: "До скорой встречи!"
Как говорят инфекционисты, после смерти пациента с подтвержденным диагнозом из легких в первый момент может выходить воздух, в котором содержится вирус. Кроме того, в первое время он может быть в жидкостях, которые выделяет тело. Но поскольку в мертвом теле вирус не может поддерживать свою жизнеспособность, то через пару дней после смерти он также гибнет. А ковидом, по слухам, Краснов заразился еще в апреле.
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