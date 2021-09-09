Опустившая руки падчерица Норкина взвыла из-за проблем с деньгами: Где взять силы

Известно, что новая жена Норкина, Ирина Бородина, старше него на семь лет. При этом разница в возрасте никого не смущает: возлюбленные живут душа в душу и не оборачиваются не недоброжелателей. Ирина воспитала двух дочерей, которые теперь тоже стали объектами пристального внимания поклонников журналиста.
Одна из наследниц Ирины, Дарья, воспитывает двоих детей. С супругом она в какой-то момент развелась, а теперь пытается взыскать с него алименты. Некоторые издания выяснили, что женщина активно ведет свой личный блог, где делится с поклонниками наболевшим. Видимо, ситуация окончательно вывела ее из равновесия.
Падчерица Андрея Норкина указала, что довольна своей жизнью, но иногда просто опускаются руки. Она отметила, что у нее есть жилье, но в нашей стране много женщин, у которых нет и его. Женщина не понимает, как можно успевать зарабатывать большие деньги, воспитывать детей, уделять им время и судиться с "нерадивым отцом, который считает, что на пять тысяч ребенок может жить".
"Где взять силы быть ласковой мамой, когда внутри все выгорело?" – возмутилась Дарья. Она сообщила, что живет с этими мыслями уже около пяти лет, а денег и времени на психолога у нее нет. Пользователи поддержали женщину. Многие отметили, что оказались в похожей ситуации.
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