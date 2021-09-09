Опустившая руки падчерица Норкина взвыла из-за проблем с деньгами: Где взять силы

Недавно состоялась свадьба Андрея Норкина. Сперва публика была слегка шокирована тем фактом, что громкое торжество произошло через год после трагического ухода первой супруги журналиста. Однако затем большинство порадовались за счастливых молодоженов.



Известно, что новая жена Норкина, Ирина Бородина, старше него на семь лет. При этом разница в возрасте никого не смущает: возлюбленные живут душа в душу и не оборачиваются не недоброжелателей. Ирина воспитала двух дочерей, которые теперь тоже стали объектами пристального внимания поклонников журналиста.

Одна из наследниц Ирины, Дарья, воспитывает двоих детей. С супругом она в какой-то момент развелась, а теперь пытается взыскать с него алименты. Некоторые издания выяснили, что женщина активно ведет свой личный блог, где делится с поклонниками наболевшим. Видимо, ситуация окончательно вывела ее из равновесия.

Падчерица Андрея Норкина указала, что довольна своей жизнью, но иногда просто опускаются руки. Она отметила, что у нее есть жилье, но в нашей стране много женщин, у которых нет и его. Женщина не понимает, как можно успевать зарабатывать большие деньги, воспитывать детей, уделять им время и судиться с "нерадивым отцом, который считает, что на пять тысяч ребенок может жить".

"Где взять силы быть ласковой мамой, когда внутри все выгорело?" – возмутилась Дарья. Она сообщила, что живет с этими мыслями уже около пяти лет, а денег и времени на психолога у нее нет. Пользователи поддержали женщину. Многие отметили, что оказались в похожей ситуации.

