Округлившийся живот Серябкиной всполошил народ

Ольга Серябкина появилась на публике с изменившейся фигурой.

Слухи о беременности 36-летней артистки появились несколько недель назад после ее очередного выступления, на котором она предстала в наряде, скрывающем фигуру. Внимательные россияне тут же заметили, что Ольга Серябкина стала тяготеть к объемным одеждам, а в соцсетях певицы начали появляться лишь такие фото, на которых надежно спрятан живот.

На днях Серябкина появилась в шоу "Двое на миллион", выходящем на телеканале ТНТ. Внешний вид исполнительницы еще больше всполошил народ и дал новый повод для слухов. Женщина пришла на передачу в пиджаке оверсайз, скрывающем область талии. Тем не менее, многие зрители заприметили округлившийся живот знаменитости и пришли к выводу, что теперь-то ее точно можно поздравить.

Сама экс-солистка группы SEREBRO не комментирует свое интересное положение. Однако поклонники легко разобрались в ситуации самостоятельно. К тому же, беременность певицы вполне ожидаема. Около года назад исполнительница тайно сочеталась браком с бизнесменом Георгием Начкебия. Нет ничего странного в том, что супруги задумались о пополнении. Впрочем, они сами предпочитают не афишировать свою личную жизнь.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как Ольга Серябкина впервые показала мужа публике.