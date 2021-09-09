Перенесший инсульт Краско заявил о близком родстве с Ургантом

Недавно стало известно, что Ивана Краско выписали из больницы. Две недели назад артист был госпитализирован с диагнозом инсульт. Теперь он планирует пройти реабилитацию, а затем вернуться на любимую сцену.

Накануне вечером 90-летний артист рассказал журналистам, что уже направляется в театр. Он отметил, что ноги не слушаются его, болезнь, к несчастью, дает о себе знать. При этом Иван Иванович верит только в лучшее, рассказывает анекдоты и сохраняет позитивный настрой. Оказалось, что уже завтра актер снова выйдет к публике.

Иван Краско признался, что с утра позвонил Нине Ургант, чтобы поздравить ее с прошедшим днем рождения. Знаменательную дату артистка отметила еще четвертого числа, но у близкого друга семьи не было возможности поговорить с ней. Иван Иванович рассказал, что общается с ней через Андрея Урганта. "Он мне как сын", – заявил артист.

По словам Ивана Ивановича, Нина Ургант – его подруга и прекрасный человек. Долгое время они были соседями, теплые отношения смогли сохранить и их дети. Он сообщил, что, несмотря на чрезвычайную занятость, Иван Ургант остается таким же, каким и был – добрым и человечным.

Иван Краско рассказал, что очень любит Нину Ургант, а ее наследники уже давно стали и его детьми. Он подчеркнул, что Андрея называет исключительно "сыночком", а Иван Ургант обращается к нему "дедушка". Артист отметил, что главным в жизни являются хорошие люди вокруг.

