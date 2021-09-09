Исколотую в больнице Макееву поймали на лжи

Пережившую нервный срыв артистку вывели на чистую воду. Анастасия Макеева плетет интриги.

В конце августа Анастасия Макеева обескуражила поклонников тревожным известием, что ее здоровье хромает. По словам брюнетки, медики диагностировали у нее нервный срыв и кровоизлияние в голосовой связке. Знаменитость жаловалась, что ее дни проходят не лучшим образом — приходится ходить по больницам, делать уколы, закупаться в аптеках и собирать справки по вызовам скорой помощи.

Всеми силами Анастасия Макеева создавала для себя образ жертвы, которую загнала в угол бывшая жена ее супруга Романа Малькова. Звезда утверждала, что ее состояние настолько плачевно, что придется оставить сцену и уйти в отпуск. Однако якобы исколотую в больнице актрису легко и просто поймали на лжи. Уже 3 сентября, как ни в чем не бывало, Анастасия Макеева выступила в мюзикле и больной совсем не казалась.

Народ негодует: неужели артистке не так плохо, как утверждает она сама и ее муж Роман Мальков? В этой истории много несостыковок. Странно, что жалующаяся на ужасное самочувствие знаменитость весело и бодро играет на сцене, причем не предает этому огласки. Многие из тех, кто находился на стороне Анастасии Макеевой, стали сомневаться в ее искренности.

Напомним, на днях артистка приняла участие в программе "Прямой эфир". Из студии с ней связались по телефону. Голос Анастасии Макеевой показался зрителям шоу оживленным.