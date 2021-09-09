"Куда-то пытаются выселить": Губин взорвался из-за слухов об эмиграции

Андрей Губин периодически слышит фейковые новости о собственной эмиграции.

Некогда популярный исполнитель сегодня довольно много времени проводит за рубежом, в связи с чем в прессе то и дело возникают слухи о том, что артист совсем покинул Россию. На днях Андрей Губин вернулся на родину из очередной заграничной поездки и прокомментировал новости об эмиграции.

"Меня все время куда-то пытаются выселить," – взорвался музыкант.

В комментарии 5-tv.ru Губин объяснил, что он действительно часто бывает в других странах, например, может несколько недель прожить за границей, а потом месяц быть дома. Однако всем скучно писать о том, что артист просто живет в своей московской квартире, поэтому СМИ изобретают необоснованные слухи об эмиграции.

Недавно музыкант был в Германии – туда он ездил по работе. В Берлине Губин трудился над новыми песнями и теперь у него много наработок. Сейчас артист находится дома и вплоть до мая не планирует покидать Россию. Губин, как и раньше, постоянно занимается творчеством, однако больше не выходит на большую сцену и не ездит на гастроли.

Ранее у музыканта возникли серьезные проблемы со здоровьем. Артист страдает от болей в спине. Недавно музыкант проходил лечение в Египте, однако легче артисту не стало. В личной жизни Андрея Губина все в порядке: у мужчины есть возлюбленная, имя которой он не афиширует.