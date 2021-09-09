Обнародован снимок беременной Канделаки после новости о повышении: Срамота и позор

Накануне появилась сенсационная новость. Тина Канделаки оставила пост генерального продюсера "Матч ТВ". Ее место занял бывший главный редактор, Александр Тащин, а сама журналистка пошла на повышение.

Так, некоторое время ходили слухи о скорых изменениях в жизни знаменитости, но никто не относился к ним серьезно. Сама она до вчерашнего дня не отвечала на вопросы однозначно, а лишь обещала чуть позднее рассказать о новых проектах. Вчера все официально прояснилось. Канделаки стала заместителем генерального директора "Газпром-медиа".

Информация быстро распространилась по Сети, а сама журналистка прокомментировала ситуацию. Она рассказала, что расценивает свое новое положение как большую ответственность и намерена сделать все, чтобы все задачи были решены. Мнения публики разделились.

Некоторые принялись активно поддерживать Тину Канделаки. Они отмечали, что журналистка всего добилась сама, а потому достойна лучшего. Другие же приняли противоположную позицию. Станислав Садальский назвал знаменитость "непотопляемой" и напомнил: большинство отечественных телезрителей якобы полагают, что ее работа на "Матч ТВ" была "провальной".

Артист поинтересовался, что пользователи думают по этому поводу. Он опубликовал архивный снимок с журналисткой. Фото было сделано в тот момент, когда журналистка была беременна. На кадре она сидит на коленях у Садальского. "Срамота и позор", "Как руководитель – ни о чем", "Умная женщина, но идет куда-то не туда постоянно", "Хорошая была ведущая, чего руководить, если не можешь", – прокомментировали пользователи.

