"Крошечный какой": Показавший народу половой орган Цискаридзе вызвал ажиотаж

Народный артист России приобщил россиян к прекрасному. Николай Цискаридзе поделился произведением искусства.

Артист балета Николай Цискаридзе развлекает подписчиков в инстаграм-аккаунте разнообразным контентом. Размах большой — от юмористических фотографий до серьезных глубокомысленных публикаций. Недавно мужчина сделал коллаж из снимков статуи Давида и разместил его в разделе "Сторис". Николай Цискаридзе с разных ракурсов продемонстрировал пропорции скульптуры. При этом зорких поклонников заинтересовали гениталии Давида, которые артист тоже показал.

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Коллаж Николая Цискаридзе махом разлетелся по соцсетям. "Экспресс газета" наткнулась на один из постов, где оценили половой член со статуи Давида. "Крошечный какой, подумали мы... Но вы-то, дорогие подписчики, не такие" — выразились авторы одного из сообществ "Вконтакте".

Мэстро балетного искусства не обращает внимания на провокации и скверные комментарии. Николай Цискаридзе часто публикует в Сети просветительский контент, хотя злопыхатели всегда находят способы очернить его имидж. Мужчина знает себе цену и не стесняется своих увлечений.

Напомним, артист устроил энергичные танцы в компании молодых парней на берегу моря. Прямо на пляже Николай Цискаридзе предался развлекательным действиям под песню итальянской певицы Рафаэллы "Вы начинаете заниматься любовью".