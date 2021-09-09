65-летняя Долина в мини-юбке вызвала ажиотаж

Певица продолжает собирать комплименты восхищенных поклонников. Ее помолодевший и цветущий вид не может не радовать глаз. Для очередного выхода к зрителям артистка выбрала кожаную мини-юбку, чтобы продемонстрировать стройные ноги.
Она сообщила, что выступила в клубе "Джипси". Там Лариса Долина поучаствовала в концертной программе группы Гарика Бурито. Она выразила восхищение реакцией зала. Публика подпевала знаменитостям, чем подарила им мощную мотивацию, драйв и массу положительных эмоций.
Россияне оценили дерзкий лук исполнительницы. Они написали ей много лестных комментариев и посоветовали "так держать". "Шикардос", "Вы – красотка!", – восхищаются подписчики звезды.
Стоит отметить, что недавно страницу знаменитости в "Инстаграм" взломали мошенники. Как писали "Дни.ру", при поддержке специалистов Лариса Долина уже заблокировала украденный профиль и пытается вновь получить его в свое распоряжение.
Напомним, Лариса Долина вызвала волну негатива в Сети из-за ретуширования снимков. Народ в один голос заявил, что звезда пытается скрыть недостатки внешности, которые всем давно известны. Исполнительницу призвали оставить попытки выглядеть на фото лучше, чем в реальности.
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