65-летняя Долина в мини-юбке вызвала ажиотаж

Похудевшая на 21 килограмм Лариса Долина теперь любить хвастаться новой фигурой. Звезда больше не стесняется носить смелые наряды.

Певица продолжает собирать комплименты восхищенных поклонников. Ее помолодевший и цветущий вид не может не радовать глаз. Для очередного выхода к зрителям артистка выбрала кожаную мини-юбку, чтобы продемонстрировать стройные ноги.

Она сообщила, что выступила в клубе "Джипси". Там Лариса Долина поучаствовала в концертной программе группы Гарика Бурито. Она выразила восхищение реакцией зала. Публика подпевала знаменитостям, чем подарила им мощную мотивацию, драйв и массу положительных эмоций.

Россияне оценили дерзкий лук исполнительницы. Они написали ей много лестных комментариев и посоветовали "так держать". "Шикардос", "Вы – красотка!", – восхищаются подписчики звезды.

Стоит отметить, что недавно страницу знаменитости в "Инстаграм" взломали мошенники. Как писали "Дни.ру", при поддержке специалистов Лариса Долина уже заблокировала украденный профиль и пытается вновь получить его в свое распоряжение.

Напомним, Лариса Долина вызвала волну негатива в Сети из-за ретуширования снимков. Народ в один голос заявил, что звезда пытается скрыть недостатки внешности, которые всем давно известны. Исполнительницу призвали оставить попытки выглядеть на фото лучше, чем в реальности.

