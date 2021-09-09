Юная любовница Тимати потрясла большой грудью

Украинская модель Саша Дони разместила пикантное видео в сторис своего инстаграм-аккаунта. Девушка на кадрах любуется своими точеными и женственными формами в обтягивающем черном платье.
Ее выдающийся бюст потряс подписчиков. Грудь едва уместилась в откровенное декольте. Для большей зрелищности блондинка оголила плечо, чтобы продемонстрировать прекрасный загар.
Напомним, рэпер Тимати отдыхал с новой пассией в Греции. Длинноногую модель уже окрестили копией Алены Шишковой, а также сравнили с Анастасией Решетовой.
Сама девушка рада обрушившейся на нее известности. Саша Дони не перестает хвастаться своей растяжкой, показывая шпагаты не хуже Анастасии Волочковой, фигуру и наряды. Модель уже вернулась с отдыха в Киев.
Отметим, что ревнивые поклонницы рэпера Тимати критикуют его новую пассию. Они считают, что Саша якобы переусердствовала с пластическими операциями, выглядит слишком ненатурально и вообще недостойна быть рядом с таким мужчиной. Также некоторые уверены, что Дони слишком юна для музыканта.
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