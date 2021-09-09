"Я тупая!": Позор Насти Ивлеевой вынесли на всю страну

Звезда шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева публично оконфузилась. Ведущая сделала признание.

Одна из самых популярных медийный личностей в России Настя Ивлеева не смогла справиться с элементарной задачей. Телеведущая показала свои слабые стороны, в то время как раньше демонстрировала только преимущества. Миллионы подписчиков в соцсетях и доход в несколько миллиардов долларов в год не помогли блондинке сохранить лицо. Ее настиг позор.

Дело в том, что Настя Ивлеева дала интервью Ксении Собчак, где проверила свои знания по курсу школьной программы. Знаменитость неверно ответила на все вопросы, которые ей задала коллега. Она не смогла правильно назвать род Петра I, а роман "Отцы и дети", по ее словам, написал Толстой. Кроме того, фамилия Джугашвили оказалась для девушки неизвестной, а фразу Шекспира "Быть или не быть" перевести без ошибок не удалось.

Отрывок из интервью показали в программе "60 минут" на канале "Россия 1", и о вопиющей безграмотности 30-летней Насти Ивлеевой узнало огромное количество россиян. Примечательно, что телеведущая нисколько не стесняется отсутствия базовых познаний. Она заявила, что это нисколько не мешает ей жить и зарабатывать деньги. Тем не менее Настя Ивлеева дала себе вполне самокритичную характеристику. "Я сразу говорю, я тупая!" — выразилась светская львица.