Оставшаяся без еды Боня закатила отвратительную истерику

Виктория Боня участвует в проекте "Звезды в Африке" на ТНТ. В первый же день пребывания на шоу модель устроила скандал.

Дело в том, что некоторые испытания стали для знаменитости слишком трудными. У Виктории Бони сдали нервы, и она дала волю эмоциям.



Звезда закатила истерику из-за отсутствия пищи. Согласно условиям проекта, участникам надо успешно пройти испытания. За это они получают еду. Тех же, кто не справился, оставляют голодать. Это взбесило Викторию Боню, и молчать она не стала.

Экс-участница "Дома-2" так скандалила, что ей все-таки выделили порцию. Однако и тут капризная модель стала ругаться из-за ее размеров. Викторию Боню пришлось успокаивать ведущим.

Отметим, что проект выйдет на экраны уже 19 сентября. В шоу участвуют десять звезд. Им придется выживать в диких условиях ради звания самого выносливого игрока. Ведущими "Звезды в Африке" стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. В финал проекта выйдут три сильнейших участника.

Напомним, ранее Виктория Боня призналась, что карьера и деньги опустошили ее. Знаменитость рассказала, что 15 лет назад работа занимала всю ее жизнь. Она слишком сильно хотела стать лучшей. Звезда сумела добиться известности, внимания мужчин, накопить состояние, но это не приносило ей радости.