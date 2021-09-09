Трагедия: черная от горя Пугачева разрыдалась у гроба

Отдать последние почести Краснову пришли продюсер Александр Достман, певец Валерий Сюткин, продюсер Евгений Болдин. Разумеется, была и его бывшая жена Алла Пугачева. С Борисом Красновым певицу связывала давняя дружба и сотрудничество – он оформлял ее знаменитые "Рождественские встречи".
Новость об уходе Краснова, которому было всего 60 лет, потрясла Примадонну. "Прощай, Друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль", – написала она на своей странице в "Инстаграм" в день смерти Краснова.
Накануне похорон Пугачева пришла на премьеру сериала "Вертинский", который окончился ближе к полуночи. Она позировала на пресс-волле, давала интервью и излучала счастье. Поэтому все гадали, придет ли она следующим утром на кладбище.
Пришла...
И почти всю панихиду сидела, закрыв лицо руками. Было понятно, что она рыдает. Никаких слов певица у гроба не говорила, да и что тут сказать, когда такая потеря!.. Звезда уехала с кладбища еще до того, как гроб опустили в землю, – слишком больно, слишком тяжело все это вынести с ее больным сердцем...
Напомним, в 2011-м Краснова сразил тяжелый инсульт – художник даже лежал в коме из-за отека мозга. Потом в Швейцарии ему сделали сложнейшую операцию. А с весны 2021 года Краснов находился в частном хосписе.
Дело все в том, что Краснов переболел коронавирусом, последствия которого оказались для него ужасными – сценограф снова перенес инсульт, в результате которого было поражено 85% мозга. У Бориса не работала правая сторона тела, он оказался прикован к постели и уже не мог самостоятельно себя обслуживать.
Похоронили Краснова на участке 14А.
Популярные темы форума
Соседи мешают спать
Что делать если жена ушла к другому?
Кто знает?
Максим вышла из больницы
Плохое настроение
Ненавижу свою мать
Норкин женился во второй раз
Рвота это признак коронавируса?
Как вы относитесь к богатым людям?
спортзал