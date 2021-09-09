Трагедия: черная от горя Пугачева разрыдалась у гроба

На Троекуровском кладбище Москвы простились со знаменитым сценографом, дизайнером, художником Борисом Красновым. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурном мероприятии.

Отдать последние почести Краснову пришли продюсер Александр Достман, певец Валерий Сюткин, продюсер Евгений Болдин. Разумеется, была и его бывшая жена Алла Пугачева. С Борисом Красновым певицу связывала давняя дружба и сотрудничество – он оформлял ее знаменитые "Рождественские встречи".

Новость об уходе Краснова, которому было всего 60 лет, потрясла Примадонну. "Прощай, Друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль", – написала она на своей странице в "Инстаграм" в день смерти Краснова.

Накануне похорон Пугачева пришла на премьеру сериала "Вертинский", который окончился ближе к полуночи. Она позировала на пресс-волле, давала интервью и излучала счастье. Поэтому все гадали, придет ли она следующим утром на кладбище.

Пришла...

И почти всю панихиду сидела, закрыв лицо руками. Было понятно, что она рыдает. Никаких слов певица у гроба не говорила, да и что тут сказать, когда такая потеря!.. Звезда уехала с кладбища еще до того, как гроб опустили в землю, – слишком больно, слишком тяжело все это вынести с ее больным сердцем...

Напомним, в 2011-м Краснова сразил тяжелый инсульт – художник даже лежал в коме из-за отека мозга. Потом в Швейцарии ему сделали сложнейшую операцию. А с весны 2021 года Краснов находился в частном хосписе.

Дело все в том, что Краснов переболел коронавирусом, последствия которого оказались для него ужасными – сценограф снова перенес инсульт, в результате которого было поражено 85% мозга. У Бориса не работала правая сторона тела, он оказался прикован к постели и уже не мог самостоятельно себя обслуживать.

Похоронили Краснова на участке 14А.