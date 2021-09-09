Васильев высказался об отощавшей Лолите: Одиночество и борьба

Историк моды не скрывает, что относится к артистке с большой симпатией. Он осознает тот факт, что у знаменитости крайне непростая судьба, но она смогла пройти через все испытания. "Одиночество, борьба за место под солнцем, расставание", – вспомнил он. По мнению эксперта, именно это серьезно повлияло на ее творческое развитие, а песни о жизни отозвались у многих.
Александр Васильев рассказал, что раньше нередко критиковал Лолиту, а она едко отвечала ему. Теперь они подружились и общаются крайне тепло. Особенно искусствоведа восхищает то, как сильно смогла преобразиться артистка. За ее внешним видом стоит большая работа над собой.
Александр Александрович в восторге от стрижки знаменитости. Она напоминает ему прическу Лайзы Миннелли в начале 2000-х. Не против он и того факта, что артистка любит оголять ноги. Он полагает, что ее фигура позволяет делать это. А вот от обтягивающих силуэтов, поясов, крупной клетки и горизонтальной полоски Васильев призвал ее отказаться. По его мнению, такие вещи подчеркивают все недостатки фигуры.
Не оценил историк моды и спортивные костюмы, которые в какой-то момент полюбились Лолите. Он подчеркнул, что не советует никому из звезд выходить в подобной одежде на красные дорожки, так как она вовсе не украшает.
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