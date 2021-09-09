Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс ждет ребенка

Звезда фильма "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс беременна. Информацию об этом СМИ сообщил официальный представитель артистки. Сама голливудская дива "интересное положение" пока не комментировала.
Отцом ребенка считается искусствовед и арт-агент Кук Маруни. Актриса вышла за него замуж два года назад. Свадьбу отметили в старинном замке, который украсили осенними цветами и корзинами с яблоками. На вечеринку позвали 150 человек, среди которых были именитые персоны. По прибытии на место им подавали коктейли в медных бокалах.
Дженнифер Лоуренс не распространяется о личной жизни и скрывает пикантные подробности о браке. Однако актриса признавалась, что сразу решила выйти замуж за Кука Маруни, как только встретила его. Судя по всему, семейное счастье стало настолько большим, что парочка намеренно зачала новую жизнь.
У супругов нет личных страничек в Сети, поэтому народу ничего не остается, кроме как осыпать их добрыми пожеланиями в фанатских блогах. В инстаграм-аккаунте, который поклонники посвятили Дженнифер Лоуренс, уже начались массовые ликования. "Так счастлива за нее", "Ах, не могу поверить!", "Так здорово", "Она будет прекрасной матерью", "Поздравляю! Моя любимая актриса!", — выразились всполошенные комментаторы.
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