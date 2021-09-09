Всплыли сенсационные детали отношений Билана и Бузовой: Готова к новому роману

Закрытую вечеринку в Сочи в последние дни обсуждают все. Все дело в жарких танцах Ольги Бузовой и Димы Билана. Некоторые полагают, что это лишь начало большой любви. Другие же убеждены – идеи для пиара у подчиненных поющей ведущей безграничны.

Все дело в том, что на мероприятии звезды весь вечер флиртовали друг с другом. Они улыбались, Билан нежно обнимал коллегу, а во время очередного танца знаменитости вдруг сблизились. При этом лица оба закрыли рукой, но большинство свидетелей убеждены, что это был именно поцелуй.

Гости вечеринки никак не могли понять, что происходит. Мнения разделились. Анна Калашникова, например, полагает, что все это "шоу-дуэт". Она не верит в звездный союз. При этом артистке показалось, что вся инициатива исходила именно от Ольги Бузовой. Она считает, что Дима Билан лишь вежливо ответил на ее заигрывания.

Рустам Солнцев оказался крайне возмущен происходящим. Он рассказал, что подобное якобы приемлемо в 20 лет, но сейчас "смотреть больно". Шоумен считает, что такое поведение связано исключительно с одиночеством. Он также не одобряет тот факт, что поющая ведущая нередко облачается в откровенные наряды и снимается в них. "Трагедия", – заявил он.

Как сообщает 5-tv.ru, на следующий день развитие событий прекратилось. Дима Билан появился на красной дорожке за руку с актрисой и моделью Екатериной Давыдовой. Ольга Бузова долго тосковать не стала и тут же принялась танцевать возле Юрия Шатунова. Психолог Наиля Бирарова напомнила, что недавно артистка сменила цвет волос и прическу. Она отметила, что так звезда дала понять всем, что готова к новому роману. Станет ли новым избранником бывшей звезды "Дома-2" Дима Билан – покажет только время.

