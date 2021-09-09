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Шоу-бизнес
Охлобыстин в странном виде поразил народ: Даже зомби испугаются

Охлобыстин в странном виде поразил народ: Даже зомби испугаются

Иван Охлобыстин славится своими самыми необычными появлениями в соцсетях. На этот раз он заговорил об апокалипсисе.
прочитано 236 раз

В личном блоге артиста появились снимки в крайне непривычном виде. Селфи сделаны в апартаментах знаменитости. На кадрах он позирует в полосатой рубашке без воротника, кожаной жилетке, темных круглых очках и маске с крестом. Иван рассказал, что очки – это подарок друга, а, несмотря на то, что защита "на время зомби апокалипсиса" у него уже есть в виде маски, теперь он собрал целый комплект.

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 Иван Иванович Охлобыстин

Иван Иванович Охлобыстин актер

Занимательными мыслями Иван Охлобыстин поделился под постом. Он завершил публикацию, отметив, что масонам следует теперь опасаться. Фотографии сделаны на фоне массивной люстры и деревянного шкафа. На кадре в маске на стене за артистом можно разглядеть и декоративное холодной оружие, украшающее интерьер.

Публика оценила юмор артиста и с радостью поддержала его. Многие отметили, что, несмотря на необычные аксессуары, он остался совершенно узнаваемым. Некоторые иронично указали, что звезде уже давно не страшен ни один апокалипсис.

"Это чтобы нимб не ослеплял, и можно было спокойно в зеркало смотреться", "Комбинезон бы еще специальный", "Осталось найти колпак", "Хороший у Вас друг! Оптимист", "Смахиваете на персонажей из "Сталкера"", "Белую простыню еще нужно", "Искрометен", "Даже зомби испугаются", – посмеялись пользователи в комментариях.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 сентября 2021, 10:54 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

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