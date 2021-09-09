Россияне разнесли находящуюся в коме жену Шаляпина: Губастое чудовище

Слухи и пересуды вокруг новой супруги Прохора Шаляпина не утихают. Некоторые россияне даже заподозрили 42-летнюю Татьяну Дэвис в нечестности и темных делах.

После тайной свадьбы с певцом руководительница адвокатской компании слегла в клинику с коронавирусом. Женщину ввели в искусственную кому. К сожалению, ее состояние пока остается тяжелым.

Пока бизнесвумен из Канады борется за жизнь, некоторые в России поливают ее грязью. В Сети поговаривают, что избранница Прохора Шаляпина не так крута, как он ее описывал. На сайте Spletnik.ru посетительница с ником Rachael заявила, что Татьяна Дэвис напоминает ей по внешности и манерам хозяйку борделей 55+.

Женщина предположила, что жена артиста ведет какой-то темный бизнес. По ее словам, в США и Канаде юрист – очень консервативная профессия. "Подобным губастым чудовищам в ней места нет", – разнесла пользовательница Сети супругу Прохора Шаляпина.

Некоторые россияне подозревают, что никаких миллионов долларов у Татьяны Дэвис быть не может. Посетительница сайта Rideau сомневается, что у бизнесвумен есть сеть адвокатских компаний. Она отметила, что отзывы о работе адвоката весьма неоднозначные.

Напомним, ранее Прохор Шаляпин объяснил, почему оставил полумертвую супругу и вернулся в Россию. Как оказалось, в Москве певца ждала работа: съемки клипов и участие в программах.

