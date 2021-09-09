Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Страшная новость для лежащей в коме жены: Шаляпина задушили в центре Москвы
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа
партнеры
Четверг
9 сентября
Лента новостей
11:26
"Срочная продажа": Александр Серов остается без квартиры
11:19
Звезде сериалов "Склифосовский" и "Тест на беременность" предъявили четверых внебрачных детей
11:15
Киевский политолог Белашко рассказал о терактах украинской армии в Крыму: Были совсем другие люди
11:06
Новорожденную девочку выбросили в мусоропровод в Москве
10:54
Охлобыстин в странном виде поразил народ: Даже зомби испугаются
10:44
"Все плохо": тяжелобольной Губин вернулся в Россию
10:37
Путин посмертно наградил главу МЧС Зиничева званием Героя России
10:14
Готов ли Лукашенко лишиться части своей власти из-за союзных программ – ответил политолог Поротников
10:01
Россияне разнесли находящуюся в коме жену Шаляпина: Губастое чудовище
09:57
Раскрыта причина неожиданного исчезновения МакSим: Болезни не было?
09:44
Эксперты оценили идею Шойгу о создании производств возле Красноярска и Лесосибирска
09:21
"Меня баловали яхтами": Волочкова высказалась о сексе за деньги
09:16
Россиянам повысят зарплаты с 1 октября: кого ждет прибавка
09:13
Нужна встреча с Путиным: политолог Бортник назвал условие для переизбрания Зеленского на второй срок
09:01
"Соки из Галкина пьет!": омолодившуюся донельзя пенсионерку Пугачеву приняли за дочь Орбакайте
08:52
Жигунова пришибло внезапной смертью: Был патриотом
08:41
"Кто это?": неузнаваемая Кудрявцева вызвала оторопь
06:38
Два Пимена: народные приметы и обычаи 9 сентября
04:32
"Переобувшемуся" Михалкову дали от ворот поворот: Хочет удержать свою позицию
02:34
К чему снятся черви
00:39
Николя Саркози: от посредственности до президента Франции
21:51
"Переговоры с людоедами": Шендерович раскрыл планы Лукашенко по Колесниковой
21:50
Еще один удар: звезду советского кино обвинили в насилии над подростком
21:49
Частично обрушившийся после взрыва дом в Ногинске подлежит восстановлению
21:41
"Фу-фу-фу!": 76-летняя Вертинская о своем отъезде в эмиграцию по примеру знаменитого отца
21:24
Собачник из Подмосковья зарубил собственного пса
21:08
"Лошки держат флажки": язвительная Собчак врезала выкинутой за борт Канделаки
20:49
72-летняя "мещанка" Пугачева побила молодую жену Эрнста
20:42
В Самарской области водитель легковушки влетел в КамАЗ
20:28
"Неприятна до ужаса": оголившую "кости" на фоне покойника Валерию смачно приложили
20:16
Школьница из Ленобласти подожгла бомжа и сняла это на видео
19:49
"Дед в маразме": Отцу Фриске дали под дых за одержимость детскими трупами
19:41
"Пусть сидит дома": журналист Гордон посоветовал Путину и Зеленскому не встречаться
19:35
Число пострадавших при взрыве в подмосковном Ногинске увеличилось до 17 человек
18:48
"Что за прикол?": Собчак кинулась на увешенных крестами любовниц Тимати
18:17
Половцев из "Улиц разбитых фонарей" рассказал о ситуации в семье после слов жены о разводе
18:06
Исхудавшая жена Петросяна вызвала оторопь
17:31
Звезда сериала "Эмили в Париже" вышла замуж и показала роскошные свадебные фото
17:24
С травмированной дочерью Джигурды случилось страшное: Гены берут свое
16:42
Вцепившийся в стакан Майков полез целоваться к Стычкину на премьере сериала "Контакт"
16:22
Раскрыты новые детали гибели главы МЧС Зиничева: умер вместе с режиссером
15:53
Всплыли данные о жутком отклонении Богомолова: Я маниакален
15:46
"Плохой сигнал для Зеленского": Пушков объяснил отсутствие Украины в НАТО
15:28
"Доставала ревностью": Нюансы скандального развода Элджея и Ивлеевой
15:23
Пегова с рыжей копной проститутки вызвала оторопь: Супруга Дракулы
15:22
Истощенная Куркова впервые появилась на публике после родов
14:47
"Я осиротела": убитая горем Успенская заявила о страшной потере
14:44
Николаев вызвал ажиотаж редким фото
14:39
"Зачем так позориться?": Рудковская с треском провалилась
14:28
"Мамина копия": подросшая красавица-дочь вышла на сцену вслед за Гусевой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больше не в коме: облившая помоями "журналюг" Макеева явилась к Малахову
Цепкало разнес Лукашенко из-за посадки Колесниковой: Лживый самозванец
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
"Пошлая тетка-богохульница": экс-коллега Бузовой призвал отправить певицу лечиться
Аминь: Сокрушенной смертью Пугачевой сулят скорую кончину
"Это конченые люди": отец Фриске смешал семью Шепелева с грязью
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Раскрыта причина неожиданного исчезновения МакSим: Болезни не было?

Раскрыта причина неожиданного исчезновения МакSим: Болезни не было?

Недавно певица отправилась домой, а все поклонники выдохнули. За Марину Абросимову молилась, кажется, вся страна. Однако до сих пор находятся и скептики, которые убеждены, что все это время их обманывали.
прочитано 1287 раз

Больше месяца певица МакSим пребывала в коме. Врачи отказывались публично давать прогнозы, а представители знаменитости молчали до последнего. Директор артистки то и дело пыталась развеивать мифы вокруг болезни звезды, но даже ей это удавалось с трудом. Все дело в том, что никакой четкой информации не было, а страшные слухи появлялись каждый день.

ПО ТЕМЕ

"Как на собаке": чудом выжившая МакSим впервые рассказала о пережитом

Истощенная МакSим отправила дочь в первый класс

 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

К счастью, певица со всем справилась. Медицинские работники смогли вывести ее из комы, она пришла в себя. Достаточно быстро знаменитости попросила, чтобы ее отпустили лечиться домой. Она мечтала увидеть своих близких. Сейчас артистка продолжает лечение, но уже в родных стенах.

При этом до сих пор находятся скептики, которые полагают, что вся страшная ситуация – просто пиар, который был искусно реализован сотрудниками команды Марины Абросимовой. Музыкант Данко придерживает того же мнения. У него даже есть аргументы.

Исполнитель напомнил, что интервью Ивану Урганту артистка дала по телефону, но при этом отправилась на линейку первого сентября. По его словам, после такой страшной болезни не может идти и речи о каблуках и подобных мероприятиях, реабилитация якобы проходит совсем не так. Артист предположил, что МакSим якобы просто сделала пластическую операцию, а потому пока скрывает свою внешность, чтобы никто не заметил шрамы. Тяжелую болезнь Марины Данко назвал "недочетом пиарщиков".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 сентября 2021, 09:57 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шесть главных хитов певицы МакSим

комментарии

Ответить:

.
Пожаловаться Ответить
кто поверил и переживал за неё-делали это искренне,а тому,кто обманывал бумерангом прилетит...закон бумеранга никто не отменял.
Гость851572
Пожаловаться Ответить
Какую же чушь не напишут типа журналисты.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Соки из Галкина пьет!": омолодившуюся донельзя пенсионерку Пугачеву приняли за дочь Орбакайте

Что случилось с певицей
Шоу-бизнес

Россияне разнесли находящуюся в коме жену Шаляпина: Губастое чудовище

Адвоката заподозрили во лжи
Шоу-бизнес

Исхудавшая жена Петросяна вызвала оторопь

Женщина резко постройнела
Недвижимость

"Срочная продажа": Александр Серов остается без квартиры

Певец избавляется от недвижимости

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
В России за сутки ковид подхватили 17 856 человек
За сутки в России выявили 18 780 новых случаев заражения ковидом

Спорт

Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян

Регионы

Собачник из Подмосковья зарубил собственного пса
В Подмосковье задержали организаторов нелегальной миграции
Житель Курганской области избил соседа из-за жалобы на громкую музыку
В Новосибирске грабители обокрали склад на 3 миллиона
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+