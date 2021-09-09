Раскрыта причина неожиданного исчезновения МакSим: Болезни не было?

Недавно певица отправилась домой, а все поклонники выдохнули. За Марину Абросимову молилась, кажется, вся страна. Однако до сих пор находятся и скептики, которые убеждены, что все это время их обманывали.

Больше месяца певица МакSим пребывала в коме. Врачи отказывались публично давать прогнозы, а представители знаменитости молчали до последнего. Директор артистки то и дело пыталась развеивать мифы вокруг болезни звезды, но даже ей это удавалось с трудом. Все дело в том, что никакой четкой информации не было, а страшные слухи появлялись каждый день.

К счастью, певица со всем справилась. Медицинские работники смогли вывести ее из комы, она пришла в себя. Достаточно быстро знаменитости попросила, чтобы ее отпустили лечиться домой. Она мечтала увидеть своих близких. Сейчас артистка продолжает лечение, но уже в родных стенах.

При этом до сих пор находятся скептики, которые полагают, что вся страшная ситуация – просто пиар, который был искусно реализован сотрудниками команды Марины Абросимовой. Музыкант Данко придерживает того же мнения. У него даже есть аргументы.

Исполнитель напомнил, что интервью Ивану Урганту артистка дала по телефону, но при этом отправилась на линейку первого сентября. По его словам, после такой страшной болезни не может идти и речи о каблуках и подобных мероприятиях, реабилитация якобы проходит совсем не так. Артист предположил, что МакSим якобы просто сделала пластическую операцию, а потому пока скрывает свою внешность, чтобы никто не заметил шрамы. Тяжелую болезнь Марины Данко назвал "недочетом пиарщиков".

