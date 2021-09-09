"Меня баловали яхтами": Волочкова высказалась о сексе за деньги

Анастасия Волочкова разоткровенничалась на очень пикантную тему. Балерина не видит ничего постыдного в том, чтобы принимать дорогие подарки от мужчин за романтические встречи.

У танцовщицы было много романов. Она признает, что кавалеры не жалели на нее денег и одаривали роскошными презентами. Анастасия Волочкова не считает постыдным секс за материальные блага.

Балерина отметила, что многие женщины готовы сами платить за интим, а у нее все наоборот. По словам "королевы шпагата", у нее были мужчины самого высокого ранга и масштаба. Однако их имена звезда решила оставить в тайне, поскольку они очень известны.

"Меня баловали яхтами", – похвасталась знаменитость. Также ей дарили частные самолеты и украшения за миллионы долларов. Теперь Анастасию Волочкову шикарными подарками не удивить. По словам балерины, она в этом отношении видела практически все.

Интересно, что недавно танцовщица встречалась с ухажером со средним достатком. Напомним, ранее у нее был роман с неким мужчиной по имени Олег, за которого она даже собиралась замуж. В их паре Анастасия Волочкова сама нередко платила за избранника. И в этом она не видит ничего плохого.

После расставания Анастасия Волочкова не стала говорить об Олеге плохо. Она считает, что это недостойно – поливать друг друга грязью. 45-летняя звезда не теряет надежды, что еще встретит достойного спутника жизни.