Жигунова пришибло внезапной смертью: Был патриотом

Помимо друзей, коллег, депутатов, сенаторов и простых людей, свои соболезнования семьям погибших выразили Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Рамзан Кадыров, а также генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Известно, что Александр Мельник скончался после того, как сорвался с обрыва в Норильске. Там он вел работу на месте проведения межведомственных учений МЧС. Евгений Зиничев среагировал мгновенно и попытался помочь кинодеятелю, прыгнув в воду за ним. К несчастью, ему не удалось. Сергей Жигунов был достаточно близко знаком с погибшим деятелем кино и прокомментировал ситуацию.
По словам артиста, Александр был человеком невероятно добрым, вежливым и интеллигентным. Как сообщает LIFE, он любил свою работу, искренне восхищался кино. Сергей отметил, что коллега поражал его своей решительностью: он брал те вершины, о которых другие даже боялись мечтать. "Он был патриотом", – подчеркнул актер.
Сергей Жигунов выразил соболезнования семье Александра Мельника и признался, что совершенно не понимает, как относиться к трагической ситуации. "Это все ужасно", – сказал он. Известно, что кинодеятель планировал снять фильм о развитии Арктики и Северного морского пути. В этом году ему исполнилось 63 года.
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