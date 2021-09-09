"Кто это?": неузнаваемая Кудрявцева вызвала оторопь

Телеведущая решила последовать моде на фото– и видеофильтры. В своем инстаграм-аккаунте она опубликовала короткий ролик, вызвавший у многих фолловеров шок.
На видео Лера Кудрявцева предстала с татуировками на лице, а также пирсингом в носу и губе. В кадре она то и дело ныряет в воду, закрывая глаза. Фильтр сделал ее черт лица неузнаваемыми. Слишком узкий нос, пухлые губы, длинные стрелки – некоторые подписчики не узнали звезду с первого взгляда.
"Кто это?", "Не зашло! Получился триллер от или для маньяка!", "Ужас", "Страшно", – написали пользователи соцсети. Они призвали Леру Кудрявцеву их больше так не пугать и показывать себя в естественном виде, ведь в свои 50 лет ведущая выглядит просто потрясающе.
Отметим, что Лера Кудрявцева является образцом для подражания для многих женщин. В частности, ее гардероб отличается прекрасным стилем и вкусом. Правда, иногда она предстает и в эпатажных образах. Так, на музыкальном фестивале "Новая волна" она появилась "в цепях". На знаменитости было черное платье с одним рукавом.
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