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Шоу-бизнес
"Соки из Галкина пьет!": омолодившуюся донельзя пенсионерку Пугачеву приняли за дочь Орбакайте

"Соки из Галкина пьет!": омолодившуюся донельзя пенсионерку Пугачеву приняли за дочь Орбакайте

Появление 72-летней Аллы Пугачевой со своим пятым мужем – 45-летним Максимом Галкиным – на премьере сериала "Вертинский" от KION стало сенсацией. Многие даже не сразу узнали омолодившуюся донельзя знаменитую певицу. И стали гадать – помогли тут пластика или яркий макияж со стильной прической.
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"Выгляжу неплохо. Хочется есть меньше, но не получается. Единственный стимул – это дети. Я бы очень хотела, чтобы они видели моложавую маму, нежели бабушку", – не раз говорила певица о причинах для омоложения.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

К тому же она певица, известный человек, и просто обязана выглядеть всегда молодо, свежо и сексуально.

Правда, люди такие перемены с любимой артисткой восприняли неоднозначно.

Фото: Пресс-служба

"На Аллу Пугачеву точно не похожа, скорее – на дочь Кристины Орбакайте", "Бедная, как она себя тянет, тянет, только чтобы хоть как-то выглядеть, а возраст не скроешь....", "Это она соки из Галкина пьет – в итоге он стареет, она молодеет", "Губы накрасила так, будто их обожгла", "Это не Пугачева! Это Успенскую одели в парик!", "Ей хочется, как я думаю, нормально стареть, покоя, а не дают – она должна соответствовать молодому мужу и маленьким детям, эх", "Муж с женой, наверное, у одного хирурга натягиваются", "От прежней Пугачевой ничего не осталось", – глумятся люди в комментариях.

Фото: Пресс-служба

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

При этом сама Пугачева о спорах, которые уже много десятков лет вызывают ее внешность и частная жизнь, со свойственной ей иронией однажды даже спела: "И вызывают жгучий интерес // Мой часто изменяющийся вес //И мой репертуар, а также гонорар // Все это нужно знать позарез..."

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Фото: Пресс-служба

Но ясно, что Пугачева продолжает оставаться самой обсуждаемой певицей страны. "Уже не пою, уже не рожаю. // А все равно кое-кого раздражаю. // Меня бы холить, лелеять, лечить, //А меня продолжают жизни учить!" – заметила звезда на своем последнем концерте в Кремле.

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Фото: Пресс-служба
Автор: 9 сентября 2021, 09:01
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комментарии

Ответить:

Светлана
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Классная женщина, молодец.Всего в жизни сама добилась.
Правда жизни
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Пугачева самостоятельно не передвигается, у нее шаткая походка, всегда под руку с Галкиным, опора нужна. Морду натянула, а ноги не ходят. Позавидовала Соньке на Новой Волне, натянулась, думала красавицей станет. Да куда там....
Гость846045
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Редель хочет видеть свою АП вечно молодой...Денег много,клиника своя-делай что хочешь..
Гость849649
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Ужасна!!
1

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