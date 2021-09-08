Находящаяся в критическом состоянии Асмус сделала заявление о новом любовнике

Кристина Асмус впервые откровенно заговорила о своем избраннике.

Актриса переживает непростой период. Ее здоровье пошатнулось из-за больших нагрузок на работе. В своем инстаграм-аккаунте Кристина Асмус сообщила, что в настоящее время участвует сразу в двух важных проектах.

Это сериал "Люся" и спектакль "Леди Макбет Мценского уезда". Знаменитость призналась, что у нее адский график, и состояние соответствующее.

К счастью, у артистки есть колоссальная поддержка любимого мужчины, имя которого она держит в тайне. Она отметила, что ее окружает абсолютная любовь избранника и дочери. Кристина Асмус говорила, что новый возлюбленный не является ее коллегой. Поклонники предполагают, что мужчина, судя по всему, непубличный человек.

Напомним, актриса и комик Гарик Харламов развелись ранее после восьми лет семейной жизни. Но если артист уже выходил в свет с новой пассией, то его экс-супруга не спешит показывать избранника общественности.

Как писали "Дни.ру", Кристина Асмус ранее поведала о жутких симптомах. У звезды давление периодически достигает 200 миллиметров ртутного столба, наблюдается повышенная температура, лопаются капилляры в глазах и идет кровь из носа, пропадает голос. Помимо этого актрису беспокоят бессонница и головные боли.

