Свадьба с подозрительным мужчиной привела певицу к неожиданным итогам. Что будет делать Азиза?

Певица Азиза решила попытать счастья на личном фронте и вышла замуж за итальянского бизнесмена, который оказался вовсе не итальянцем. Вскоре после замужества вскрылись интересные факты об Алессандро Лортэ, которого изначально звали Александр Соколов. Выяснилось, что мужчина остро нуждается в деньгах, а в прошлом постоянно жил за чужой счет. Сейчас многие просят певицу Азизу одуматься и понять, что она вышла замуж за альфонса. Кроме того, ей пророчат финал Валентины Легкоступовой.

На этот счет высказался Юрий Фирсов, вдовец исполнительницы хита "Ягода малина". Яхтсмен считает, что Азизе надо срочно менять место жительство и отправляться с мужем в Италию. По словам последнего мужа Валентины Легкоступовой, Азиза и Алессандро выглядят счастливыми, а в России они не получат ничего, кроме презрения и косых взглядов.

"Все эти годы ей было очень непросто пробиваться через кривотолки! Такова судьба публичных людей!" — выразился Юрий Фирсов. Вдовец полагает, что за рубежом Азиза сможет спокойно укрепить брак и обрести гармонию в семье.

Напомним, Валентина Легкоступова трагически скончалась после свадьбы с Юрием Фирсовым. Долгое время народ подозревал, что новый супруг нарочно подстроил смерть звезды, но суд этого не признал. Так что теперь выбор за Азизой: прислушаться к этому человеку или оставаться в России.