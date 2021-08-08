Счет идет на часы: 50-летняя Цой со слезами сообщила о последней стадии смертельного заболевания

В 2019 году 841 тысяча россиян умерли от болезней сердца и сосудов, 294 тысячи – от злокачественных новообразований. Таким образом, рак стал причиной каждой шестой смерти в стране. Сегодня цифры могут быть еще выше. И как важно в этой страшной ситуации не растеряться, не упасть духом!



Воскресный день выдался для Аниты Цой непростым – ей надо было сказать отцу своей старшей сестры о том, что он серьезно болен. "Это начало большого длительного пути, – вздыхает Анита. – Самое сложное, конечно сообщить человеку, которому 80 лет и которого только что выписали из больницы, сообщить, что во время обследования у него случайно обнаружена последняя стадия тяжелейшего заболевания".

"Мы, конечно, не смогли сказать папе всей правды до конца, – продолжает Цой. – Это было выше наших сил. Тем более, он человек очень эмоциональный, а новость могла быть неправильно им воспринята – он мог отказаться от лечения".

"Всегда очень сложно взять на себя смелость сообщить не самую приятную новость, но обманывать человека нельзя, потому что в организме все развивается молниеносно, человека уже завтра надо класть в больницу и спасать – счет идет на часы. – смахивает слезы Цой. – И очень важно тут говорит спокойно, на позитиве, с долей уверенности, чтобы человек не испугался. Очень важна поддержка именно в этот момент! Надо держаться всегда вместе!"

"Любовь спасет все!" – резюмировала огорченная, но сильная духом певица у себя на странице в социальной сети "Инстаграм".