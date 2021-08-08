"Она просто изумительная": Садальский признался Карпович в чувствах

Станислав Садальский считает Мирославу Карпович одной из самых привлекательных актрис современности. На днях артист выложил в свой блог в "Инстаграм" фото девушки и осыпал ее комплиментами.

В честь 80-летия стиля "Пин-ап" знаменитый актер опубликовал серию фотографий, на которых сравнил звезду "Папиных дочек" с девушками той культуры. Садальсчкий считает, что Мирослава идеально вписалась бы в подобный образ. Однако подписчики со Станиславом Юрьевичем не согласились и закидали Карпович критикой.

"Ну уж точно не Карпович", "Карпович в стиле пин ап? Вы серьезно? Килограмм 20 ей не хватает до этого стиля", "Простите! Но эта девочка совершенно мимо", "Все остальное ваша Карпович ни разу не пришпилится ни куда (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали подписчики.

Мирослава отнеслась к критике с юмором и ответила комментаторам, указывающим на ее худобу, что всегда была такой. Станислав Садальский также добавил, что рад тому, что у Карпович все хорошо в личной жизни. "Хочу поздравить этого молодого человека с тем, что у него есть Карпович, ему повезло! Она просто изумительная!", – добавил актер.

Напомним, что Мирослава Карпович состоит в отношениях с Павлом Прилучным. Актеры вместе уже около года, недавно они перестали скрывать свой роман. Многие поклонники уверены, что именно звезда "Папиных дочек" разрушила многолетний брак Прилучного с Агатой Муцениеце.