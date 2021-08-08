Шпагаты уже не помогают: Волочкова обнажила грудь перед камерами

Анастасия Волочкова давно "радует" всю Россию своими фотографиями в шпагате. Но чтобы оставаться на плаву, балерине приходится идти на крайние меры.

Анастасия Волочкова знаменита не только своими ролями в Большом театре и успехами на сцене, но и фотографиями в шпагате.

Уже несколько лет вся Россия обсуждает "эротические" снимки балерины. Прима не устает фотографироваться в гимнастической позе на каждом углу. Где бы она ни была, будь то на отдыхе в Греции или в Египте или просто дома, в ее социальных сетях в любом случае появится фотография в необычной позе.

Но в последнее время поклонникам и хейтерам, видимо надоели однообразные посты, поэтому охваты в "Инстаграме" у Анастасии упали. Артистку тревожит маленькое количество лайков, комментариев и просмотров сторис, поэтому она пошла на крайние меры.

Теперь в ход пошли фотографии с голой грудью.

"Поплавала в море, но выйти сухой из воды не получилось" – заявила Волочкова.

На кадрах она стоит в море в белом мокром платье и огромной синей шляпе. Видно, что "королева шпагатов" только вышла из воды, так как платье промокло и через него просвечиваются все "прелести" Анастасии. Пост набрал большое количество комментариев. Она добилась своего – все только и успевают оценивать новые снимки с отдыха знаменитости.

Поклонники запереживали, что же будет, если и это не поможет звезде вернуть к себе былую популярность. Возможно, придется идти дальше и начинать снимать одежду, чтобы привлечь к себе еще больше внимания.