Шпагаты уже не помогают: Волочкова обнажила грудь перед камерами

Анастасия Волочкова знаменита не только своими ролями в Большом театре и успехами на сцене, но и фотографиями в шпагате.
Уже несколько лет вся Россия обсуждает "эротические" снимки балерины. Прима не устает фотографироваться в гимнастической позе на каждом углу. Где бы она ни была, будь то на отдыхе в Греции или в Египте или просто дома, в ее социальных сетях в любом случае появится фотография в необычной позе.
Но в последнее время поклонникам и хейтерам, видимо надоели однообразные посты, поэтому охваты в "Инстаграме" у Анастасии упали. Артистку тревожит маленькое количество лайков, комментариев и просмотров сторис, поэтому она пошла на крайние меры.
Теперь в ход пошли фотографии с голой грудью.
"Поплавала в море, но выйти сухой из воды не получилось" – заявила Волочкова.
На кадрах она стоит в море в белом мокром платье и огромной синей шляпе. Видно, что "королева шпагатов" только вышла из воды, так как платье промокло и через него просвечиваются все "прелести" Анастасии. Пост набрал большое количество комментариев. Она добилась своего – все только и успевают оценивать новые снимки с отдыха знаменитости.
Поклонники запереживали, что же будет, если и это не поможет звезде вернуть к себе былую популярность. Возможно, придется идти дальше и начинать снимать одежду, чтобы привлечь к себе еще больше внимания.
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