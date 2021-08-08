"Сам срывается раз в 4 месяца": Борисова ответила на обвинения Пьехи в наркозависимости

Дана Борисова опубликовала в своем блоге в "Инстаграм" пост, где подробно рассказала о реабилитации и срывах Стаса Пьехи.

В недавнем выпуске шоу "Алена, блин!" внук народной артистки Эдиты Пьехи откровенно рассказывал о своей зависимости и о том, как с ней борется. В интервью Стас упомянул Дану Борисову, сказав, что она продолжает употребление. "В ней нет никакого выздоровления, она пребывает в своем зависимом мышлении и в галлюцинациях", – сказал Пьеха. Телеведущую крайне возбудили сего слова и она написала длинный текст, в котором объяснила, почему не согласна с обвинением певца, а также предъявила встречную претензию.

"Это я слышу от человека, который сам срывается раз в 4 месяца, и прокапывается после этого в собственной клинике (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – написала Дана.

Дана Борисова считает себя "экспертом номер один по зависимостям в стране". В своем "Инстаграме" она предлагает людям помощь по методике центра, в котором сама проходила реабилитацию.

Ранее Борисова рассказывала о состоянии своей дочери. 13-летняя Полина стала наносить себе увечья из-за напряженной обстановки между родителями и странных выходок отца, который регулярно ходит в полицию. Девочку даже госпитализировали, но вскоре после оказания помощи отпустили домой. "Все тело исполосовано", – прокомментировала Дана Борисова состояние дочери.