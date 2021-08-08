Закапывали живьем с усопшим мужем: травлю Алентовой связали с жутким первобытным обрядом

В минувшем июле актриса Вера Алентова похоронила мужа, режиссера Владимира Меньшова. Спустя несколько недель после горестного события знаменитость решила вернуться к работе. 11 и 12 августа Вера Валентиновна вновь будет блистать на сцене театра.
Решение Алентовой выйти к публике жестко раскритиковали в Сети. Дескать, и 40 дней не прошло как актриса овдовела. Звезда фильма "Москва слезам не верит" обязана держать траур, считают обыватели.
Между тем скандальный блогер Лена Миро не согласна с возмущенной общественностью. Обозревательница заступилась за затравленную Веру Алентову.
Миро напомнила о жутком обычае, который существовал в некоторых первобытных племенах. Древние люди овдовевшую женщину закапывали живьем рядом с телом ее усопшего супруга. К средневековью, как поведала Лена, эта традиция трансформировалась – потерявших мужей дам ссылали в монастырь. Между тем на дворе 2021 год, отметила обозревательница, – время, когда ужасные пещерные ритуалы остались далеко в прошлом. Алентова должна жить дальше и продолжать трудиться.
"Погрустить по мужу можно в свободное время, а в остальное – поработать себе в утешение", – рассудила Миро.
Обозревательница добавила, что вспомнить о приличиях надо не актрисе Вере Алентовой, а звездам отечественного шоу-бизнеса. Многие российские знаменитости ведут себя аморально: рожают от первого встречного, показывают обнаженные пятые точки и крутят романы не дождавшись развода.
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