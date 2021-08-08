Сексуальная кошечка: Максакова перешла от слов к делу и оказалась на четвереньках

Оперная дива Мария Максакова вернулась на Украину. Бывшая солистка Мариинского театра отдыхает в Одессе.
О том, как проходит отпуск, Максакова отчитывается в личном инстаграм-аккаунте каждый день. "Всю ночь лил дождь. Сейчас погода чудесная, и, пока никого нет, можно устроить фотосессию", – заявила вокалистка и перешла от слов к делу.
Знаменитость устроила съемку на берегу Черного моря. Мария позировала в бежевом слитном купальнике. Наряд подчеркивал пышную грудь и стройную талию певицы. Выбирая позы для фото Максакова включила фантазию: она то замирала на фоне волн словно греческая статуя, то вставала на четвереньки, изображая сексуальную кошечку.
В личном микроблоге оперная дива призналась, что затеяла съемку специально для СМИ. Слишком уж часто в последнее время в прессе обсуждают ее персону. "Особым вниманием всегда вознаграждаются мои формы", – заметила Максакова.
Певица отметила, что каждый ее пост в микроблоге – это новая публикация в светской хронике. Мария поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей чаще радовать журналистов "привлекательными" кадрами.
Мнения пользователей Сети на этот счет разделились. Одни осыпали Марию Максакову комплиментами, восхищаясь ее фигурой, и требовали больше снимков в купальнике. Другие, наоборот, ругали звезду за излишнюю откровенность.
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